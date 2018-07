Donald Trump a-t-il réussi sa première tournée internationale ?

publié le 26/05/2017 à 21:33

Après de six jours de tournée diplomatique, Donald Trump va achever sa première séquence majeure diplomatique en tant que président des États-Unis ce samedi avec le sommet du G7 en Sicile. Les 26 et 27, la première ministre britannique Theresa May, la chancelière Angela Merkel, le président du conseil italien Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron, le premier ministre japonais Shinzo Abe et son homologue canadien Justin Trudeau, et surtout Donald Trump sont actuellement réunis dans le cadre du Groupe des 7, à Taormina.



Pour le président américain, il s’agit du dernier rendez-vous d’une grande tournée diplomatique entamée 6 jours plus tôt. Scott Sayare reste perplexe devant la "prestation étrange et étrangère" du chef d’État. "Il n’a rien dit pour ne pas trop effrayer ses alliés, mais en même temps, il a tenu une ligne qui était la sienne pendant la campagne", commente le journaliste américain pour qui Donald Trump a voulu "faire plaisir à sa base".

Rokhaya Diallo est, quant à elle, sidérée par "la vacuité du mot qu’il [Donald Trump] a laissé au mémorial de la Shoah" : "il serait allé à Disneyland, il aurait pu dire la même chose". Didier Testot est également effaré devant la prestation du président américain, mais il souligne qu’il n’est pas le seul : "ceux qui en parlent le mieux, c’est peut-être son propre camp".

On refait le monde avec :

- Rokhaya Diallo, documentariste

- Scott Sayare, journaliste américain

- Didier Testot, fondateur de La bourse et la vie