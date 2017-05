publié le 26/05/2017 à 18:26

Ils sont sept à représenter leur pays au sein du G7, les 26 et 27 mai 2017 en Sicile. La première ministre britannique Theresa May, la chancelière Angela Merkel, le président du conseil italien Paolo Gentiloni, Emmanuel Macron, Donald Trump, le premier ministre japonais Shinzo Abe et son homologue canadien Justin Trudeau sont actuellement réunis dans le cadre du Groupe des 7, à Taormina.



On pourrait aussi qualifier ce cercle de "groupe de puissants", puisque les différents États qui le composent sont également ceux qui disposent des économies les plus florissantes. Le Groupe des 7, devenu G7 dans le langage courant, était jusqu'en 2014 un G8. Mais au cours de cette année-là, l'un de ses membres est écarté. En raison de l'annexion de la Crimée, la Russie est suspendue de l'instance, à laquelle elle s'était jointe en 1998. À ce jour, le pays des tsars n'a toujours pas été réintégré.

Les prémisses du G7 commencent en 1975 sous l'impulsion du locataire de l'Élysée de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, rappelle franceinfo. Une création qui s'inscrit dans un contexte plus vaste de contrecoup du choc prétrolier de 1973. À l'époque, il s'agit d'un G5 puisque le Canada et l'Italie rejoignent respectivement l'instance en 2015 et 2016. L'Allemagne, les États-Unis, la France, le Japon et le Royaume-Uni sont les cinq membres de la première heure. Le principe est simple : organiser des réunions hors cadre institutionnel entre de multiples grandes puissances économiques. Néanmoins, le G7 est également, par la force des choses, le théâtre d'enjeux diplomatiques. Un "entre-soi" où seuls les pays industrialisés ont droit de cité.



Une instance informelle où l'on met sur la table des dossiers sensibles

Si son nom résonne familièrement à l'oreille, le G7 n'est pour autant pas rattaché à une organisation internationale comme les Nations unies. Non-décisionnaire, il est décrit comme une instance "informelle" par Le Monde, avec des limites inhérentes à sa composition. L'absence de la Chine, de l'Inde ou encore du Brésil, considérés comme des pays émergents à l'économie dynamique, interroge sur le traitement des questions économiques. C'est néanmoins l'occasion d'évoquer des sujet sensibles.



Lors de cette réunion en Sicile, qui propulse Emmanuel Macron et Donald Trump sur le devant de la scène internationale, la question des migrants en Italie et celle des sanctions contre la Russie et la lutte contre le terrorisme devraient être largement évoquées. Et à son terme, la traditionnelle "photo de famille" des représentants des six pays viendra illustrer la rencontre au sommet.