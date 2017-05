La "Trump", une nouvelle marque de bière artisanale en Ukraine

et AFP

publié le 26/05/2017 à 09:54

Voilà qui devrait favoriser les discussions politiques enflammées autour d'un verre. En Ukraine, une nouvelle marque de bière artisanale fait directement référence au président des États-Unis : la Trump, une boisson alcoolisée à l'arrière-goût de controverse.



Présentée par ses créateurs ukrainiens comme une "bière claire impériale mexicaine au citron vert", la boisson "Trump. Le président des États-Divisés d'Amérique" est en vente à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, depuis le début du mois de mai. "Chaque bouteille est une possibilité d'envoyer un petit message", explique Iouri Zastavny, co-propriétaire de la brasserie Pravda qui fabrique la bière. "Notre point de vue sarcastique sur le marché global du populisme est reflété dans le nom et le design de la marque", a-t-il précisé.

Une brasserie engagée

Sur l'étiquette de chaque bouteille, le président américain s'affiche devant un pan du mur qu'il a promis de construire entre les États-Unis et le Mexique. Derrière lui, Vladimir Poutine sourit, arborant une casquette rouge portant l'un des slogans de campagne de Donald Trump, "Make America Great Again". À côté d'eux, un manifestant brandit la pancarte "Free Melania" ("Libère Melania"), une référence à la Première Dame des États-Unis et au hashtag apparu sur les réseaux sociaux lors de l'investiture du président américain : les internautes s'étaient inquiétés de la mine défaite de l'épouse de Donald Trump.

La brasserie Pravda a déjà fabriqué dans le passé des bières en l'honneur de la chancelière allemande Angela Merkel et de l'ancien président américain Barack Obama. Une marque spéciale a également été fabriquée à l'effigie de Vladimir Poutine. Par ailleurs, cette bière engagée politiquement pourrait prochainement diffuser son message à travers l'Europe : la brasserie a signé des accords préliminaires de distribution pour l'Autriche et l'Allemagne.