Donald Trump se confie à Emmanuel Macron : "Vous étiez mon candidat !"

publié le 26/05/2017 à 14:15

Leur première rencontre était très attendue. Chacun de leurs gestes a été filmé et scruté, à commencer par la poignée de main plutôt énergique entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Le Président français semble d'ailleurs "avoir gagné le match", estime The Guardian. Un journaliste du Washington Post a décrit cette scène particulièrement remarquée : "Les deux présidents, (...) se sont serré la main pendant un long moment. Chaque président a attrapé la main de l’autre avec une intensité considérable, leur phalanges devenant blanches, les mâchoires serrées et le visage tendu".



Mais que s'est-il passé ensuite ? Les deux hommes ont échangé pendant un long moment pendant ce qui devait être un déjeuner de travail. La rencontre, initialement prévue pour durer 1h15 s'est finalement prolongée et les deux chefs d'État ont dialogué pendant près d'1h45. Un échange "très nourri", "direct", "pragmatique", selon l'Élysée, et qui s'est déroulé intégralement en anglais.

"You were my guy !"

La présidence française a salué une "tonalité vraiment positive" et un "accueil chaleureux", et a même rapporté quelques mots du président américain prononcés à l'attention d'Emmanuel Macron. "You were my guy !", se serait exclamé le magnat immobilier. "Vous étiez mon candidat !", peut-on le traduire en français. Donald Trump aurait ajouté qu'en dépit de ce qu'avaient rapporté les médias, il n'avait pas soutenu Marine Le Pen. En janvier dernier, il n'avait d'ailleurs pas reçue la candidate alors que la présidente du Front national se trouvait à New-York et s'était même rendue à la Trump Tower.

Lors de ce déjeuner entre les deux chefs d'État, le président américain a également confié à son homologue français qu'il avait suivi "avec beaucoup d'intérêt et d'attention sa campagne". Quelques instants avant, devant l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, qui accueillait leur rencontre, Donald Trump, accompagné de son épouse Melania avait loué devant la presse la "formidable victoire" du locataire de l'Élysée.