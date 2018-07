et Odile Pouget

L'Établissement français du sang (EFS) appel les donneurs à se mobiliser massivement. Selon l'organisme, les stocks de sang actuels sont insuffisants pour couvrir les besoins à venir dans les semaines qui viennent. Début juillet, il faudrait idéalement une réserve de 100.000 poches afin de pouvoir assurer les besoins des malades cet été. À ce jour, seules 80.000 sont dénombrées. Or l'été est synonyme d'une baisse de mobilisation des donneurs.



Pour François Charpentier, directeur "Collecte et production" à l'EFS, "la situation est préoccupante". Au micro de RTL, le responsable s'alarme. "Il nous manque 20.000 produits pour passer l'été. (...) La mobilisation des donneurs, qui a été excellente le 14 juin, jour de la mobilisation mondiale des donneurs de sang, s'est rapidement tarie. La canicule qui a suivi a certainement contribué à déstabiliser un petit peu notre collecte", a-t-il expliqué.

L'EFS rappelle que les dons doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée dans le temps. Ils se conservent cinq jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. Et aucun produit ne peut remplacer le sang des donneurs bénévoles. Chaque année, 10.000 dons de sang sont nécessaires quotidiennement afin de répondre aux besoins des malades.