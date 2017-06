Don de sang : l'appel à la mobilisation du président de l'EFS

publié le 14/06/2017 à 07:47

Ce mercredi 14 juin est la Journée mondiale des donneurs de sang, un événement créé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour célébrer et remercier les donneurs de sang bénévoles à travers la planète. En France, l’Établissement français du sang (EFS) profite de cette occasion pour organiser des collectes événementielles, 300 au total dans toute la France.



"C'est une façon de remercier les donneurs. C'est aussi une façon de dire et redire que les besoins en produits sanguins sont très importants, insiste François Toujas, président de l'EFS, invité de RTL. Tous les jours en France, on a besoin de 10.000 dons pour prendre en charge les patients. Chaque année, 500.000 Français profitent des produits que nous collectons et 500.000 autres sont soignés avec des médicaments à base de dérivés sanguins."

Renouvellement nécessaire des donneurs

Malgré une bonne mobilisation des donneurs de sang au mois d’avril, le mois de mai et ses multiples jours fériés ont logiquement conduit à une baisse de fréquentation des sites de prélèvements. Et les vacances d'été marquent aussi une baisse des dons. L’objectif de 100.000 poches de sang en réserve n’est pas atteint, avec environ 75.000 produits en réserve, soit 11 jours. L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).

"On est fortement aidé par l'ensemble du monde associatif, qui est là avec nous pour organiser les collectes et sensibiliser. Nous avons des donneurs très fidèles, mais il est absolument nécessaire de renouveler les donneurs. J'adresse un message particulier aux jeunes", ajoute François Toujas.