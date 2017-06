Don du sang : Michel Cymes livre ses conseils avant d'accomplir ce geste

publié le 14/06/2017 à 11:02

Il suffit de tendre son bras, de regarder ailleurs si vous n'aimez pas voir la pointe de l'aiguille s'enfoncer dans votre peau, et d'attendre : on appelle cela le don du sang. Cela permet de venir en aide aux cancéreux, aux personnes opérées, aux grands brûlés, aux hémophiles, aux accidentés de la route, aux femmes qui relèvent d'un accouchement sportif. Bref, de se rendre utile de la plus belle des manières en restant anonyme.



Pour donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, il faut peser plus de 50 kilos. En préambule au don, il y a un rapide entretien pour déterminer si vous êtes apte ou pas. Car il existe des contre-indications. Certaines sont évidentes, liées à des infections par le virus de l'hépatite ou du sida. Il y a d'autres cas. Si vous êtes sous antibiotiques ou si vous en avez pris il y a moins de semaines, vous pouvez rester à la maison. Même chose si vous avez eu de la fièvre récemment, si vous relevez d'une opération, ou encore si vous présentez un antécédent au paludisme.

On peut donner son sang plusieurs fois par an, mais des règles strictes sont à respecter. Les hommes peuvent donner jusqu'à six fois par an ; les femmes, jusqu'à quatre fois. On évite évidemment de donner quatre jours d'affilée. Entre deux dons, il faut huit semaines de délai minimum.



Beaucoup de gens croient qu'il faut venir à jeun. Ils confondent souvent prise de sang et don du sang. Le jour du don, ne faites pas l'impasse sur le petit-déjeuner ou le déjeuner. Veillez à ce qu'il soit équilibré : si vous allez donner votre sang après des agapes pantagruéliques arrosées à l'alcool, vous ne rendrez service à personne. Buvez de l'eau ou des jus de fruits : vous avez besoin d'être hydraté pour accomplir ce geste.