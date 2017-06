Don du sang : quelles conditions pour être donneur ?

publié le 14/06/2017 à 13:35

Ce 14 juin marque la journée mondiale des donneurs de sang. L'événement créé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour célébrer et remercier les donneurs de sang bénévoles à travers la planète. En France, l’Établissement français du sang (EFS) profite de cette occasion pour organiser des centaines collectes à travers le pays. Toutefois, plusieurs critères sont à prendre en compte pour pouvoir donner son sang.



Tout d'abord, un homme ne peut pas donner son sang plus de 6 fois par an, 4 fois pour une femme. Un délai de 8 semaines doit être respecté entre deux dons. Il faut être âgé de 18 à 70 ans. Après 60 ans, le donneur doit recevoir l'approbation d'un médecin de la collecte du sang. Attention à ne pas être à jeun lors de cet acte. Il est recommandé de prendre une petite collation avant. Un donneur doit également peser au minimum 50 kilos pour pouvoir.

Actes de soins, état de santé

Impossible de donner en cas de soins dentaires (carie, détartrage) dans les dernières 24 heures ou de traitement de racine ou une extraction dentaire depuis moins d'une semaine. Si le donneur a subi une transfusion de sang (globules rouges, plaquettes, plasma) ou une greffe d'organe, s'il manque de fer ou est victime d'anémie, impossible de donner son sang.

En cas d'opération ou endoscopie (fibroscopie gastrique, coloscopie, il faut attendre quatre derniers mois avant de donner. Si l'on a été touché par une fièvre, infection (toux, diarrhée, infection urinaire, plaie cutanée) dans les deux dernières semaines, il faudra patienter.



Une femme ne peut pas donner son sang si elle est enceinte ou a accouché depuis moins de 6 mois.

Pratiques sexuelles

Il ne faut pas avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans les quatre derniers mois pour pouvoir donner son sang. Une condition qui ne s'applique pas aux femmes ayant uniquement eu des relations avec des femmes. Les homosexuels doivent quant à eux être abstinents depuis 12 mois.



Pas de don son sang si son partenaire a lui-même eu plus d’un partenaire sexuel dans les 4 derniers mois, est séropositif, ou a été positif aux hépatites B et C, dans les 12 derniers mois.

Pratiques personnelles

En cas de piercing ou de tatouage, il faut patienter 4 mois avant de donner son sang. Impossible de pratiquer cet acte en cas d'antécédent de consommation de drogues ou de substances dopantes par voie intraveineuse ou intramusculaire.

Voyages

En cas de séjour dans une région où sévissent certaines maladies, il faut attendre entre 1 et 4 mois pour donner son sang. Une liste des pays concernés est disponible. Si le donneur a séjourné au Royaume-Uni entre 1980 et 1996, plus d'un an, il est impossible de donner son sang. Une mesure qui entend écarter tout risque de transmissions de la "maladie de la vache folle".