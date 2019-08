Dit-on "c'est les vacances" ou "ce sont les vacances" ?

publié le 02/08/2019 à 15:15

En plein milieu des vacances d'été, c'est le moment idéal pour se poser la vraie question : doit-on dire "c'est les vacances, c'est les soldes, c'est les enfants", ou "ce sont les vacances, ce sont les soldes, ce sont les enfants" ? En clair, devrait-on systématiquement accorder au pluriel ?

C'est une question de niveau de langue. Nous avons à notre disposition plusieurs niveaux et plusieurs registres de langue. Avec des amis, nous allons plus facilement dire "on" quand, au travail, nous faisons attention à bien dire "nous".

La différence entre le "nous" et le "on" est similaire à celle qui existe entre "c'est les vacances" et "ce sont les vacances". Il est donc mieux d'accorder au pluriel, c'est le signe d'une expression plus soignée. Mais il n'est ni vulgaire ni faux de l'utiliser au singulier, c'est seulement plus familier.

Les deux s'utilisent

Attention, cependant, l'accord au pluriel peut parfois être fautif. Par exemple, on ne peut pas dire : "ce sont sur ces longues routes droites qu'il y a danger". Dans l'expression "c'est...que", si le complément est introduit par une préposition, le verbe reste au singulier. On dit donc : "c'est sur ces longues routes droites qu'il y a danger".

Pour conclure, le pluriel et le singulier s'utilisent pour dire "ce sont les vacances", ou "c'est les vacances". Le tout est d'aller avec son environnement !