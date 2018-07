publié le 31/10/2016 à 10:46

Elle est ronde, orange et terrifiante. Belle, étrange, la citrouille occupe une place de choix aux côté des masques et des costumes les plus effrayants le 31 octobre. Orange et ronde, elle fait aussi partie de la fête. Mais comment bien sculpter ce légume tout droit venu d'un mauvais songe ? Tout d'abord, il faut bien choisir votre citrouille. C'est une affaire délicate car il faut bien estimer sa taille. Trop petite, vous risquez de la casser ou de ne pas en faire grand-chose, trop imposante, vous allez passer votre journée à la creuser ! Il faut donc mieux privilégier une pièce de taille moyenne.



Si la taille compte, la forme aussi est primordiale. Votre citrouille doit être ronde mais trop car sinon celle-ci va rouler et risque de vous donner des sueurs froides. Enfin, important, votre légume doit avoir la peau la plus lisse possible. Vous avez trouvé la citrouille de vos rêves ou de vos cauchemars ? Parfait. Il est temps maintenant de la préparer pour Halloween.

À l'aide d'un couteau à dents, incisez le haut de la citrouille autour du pédoncule. Une fois cette partie retirée, videz le légume avec une grosse cuillère (pour aller plus vite). Ensuite, déposez la chair et les pépins dans un récipient. Vous pouvez désormais personnaliser votre citrouille. L'artiste en vous doit parler ! Munissez-vous d'un stylo à bille ou d'un crayon à papier gras. Ensuite prenez un cutter ou un couteau pour tailler des trous pour les yeux, le nez et un large sourire démoniaque.

Si vous n'avez pas trop d'inspiration, n'hésitez à pas fouiller sur le web, vous trouverez sans trop de difficultés de nombreuses photos. Touche finale : placez une bougie au cœur de votre citrouille. C'est fait, votre citrouille a l'air vivante !