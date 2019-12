Plus de 6.000 policiers sont mobilisés à Paris, jeudi 5 décembre, lors de la manifestation contre la réforme des retraites.

Le départ de la manifestation du 5 décembre a été ralenti à cause d'une forte affluence de grévistes.

Le départ de la manifestation du 5 décembre a été ralenti à cause d'une forte affluence de grévistes.

et AFP

publié le 05/12/2019 à 17:42

Qu'ils soient cheminots, enseignants, étudiants, avocats, syndiqués ou non, "gilets jaunes" ou non, ce jeudi 5 décembre, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans les rues de Paris pour manifester contre la réforme des retraites.



Vers 17 heures, des pompiers mêlés à des blacks blocs ont fait reculer les forces de l'ordre au niveau du boulevard Magenta, non loin de la place de la République. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont également eu lieu au cours de la manifestation à Paris, mais aussi à Lyon, Nantes ou encore Bordeaux.

À 17 heures, selon la CGT, 250.000 manifestants défilaient à Paris. La première camionnette syndicale est parvenue peu après à se frayer un chemin pour arriver près de la place de la République. À 15h30, 71 personnes auraient été interpellées et 9.350 contrôles auraient été effectués, d'après la préfecture de police de Paris.