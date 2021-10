Deux Françaises finalistes du concours de la meilleure prof du monde

Pour l'édition 2021 du Global Teacher Prize, qui récompense la ou le meilleur professeur du monde ainsi que son engagement dans le monde pédagogique, deux Françaises sont en lice : Juline Anquetin-Rault de Rouen et Gaëlle Assoune de Nice. Ces dernières ont été sélectionnées parmi 8.000 dossiers, pour leurs "contributions remarquables à la profession", affirme la fondation Varkey qui organise et finance l’événement. Et le prix à la clé est exceptionnel : un million de dollars (environ 863.000 €).



"J’ai essayé de développer le bien-être de l’enfant, en m’appuyant sur les méthodes d’enseignement positif que j’applique chez moi, avec ma fille", explique Gaëlle Assoune, qui enseigne dans un collège du réseau d’éducation prioritaire (REP + ). "Quand l’enfant est dans un climat bienveillant, il se développe davantage. Il améliore ses fonctions exécutives, comprend et mémorise", poursuit-elle, interrogée par Ouest France, qui a révélé cette information.

Pour une réussite optimum, Gaëlle a installé des ordinateurs pour qu'une partie de la classe puisse travailler sur des logiciels avec un algorithme favorisant l’autonomie de l’élève et le faisant évoluer par niveau. De l'autre côté, Gaëlle s'occupe de l'autre moitié de la classe. "Les groupes tournent, bien sûr. Mais c’est agréable, ça nous permet d’avoir un accompagnement personnalisé plus efficace", affirme la professeure.

Des élèves plus "confiants et motivés"

"Les évaluations sont des moments conviviaux pendant lesquels la correction est faite avant, les questions données aux élèves, et l’entraide autorisée. Tout cela participe à développer les compétences socio-émotionnelles. Les élèves sont confiants, et motivés", poursuit-elle.

Lors de l'année précédente, sur une période de trois mois, sur 13 élèves, deux ont pu quitter le dispositif de raccrochage scolaire.

Un changement conséquent de comportement

De son côté, Juline Anquetin-Rault, qui enseigne l’histoire-géographie au centre de formation d’apprentis (CFA) Simone-Veil, à Rouen, estime être présente en finale grâce à son côté "multi-casquettes". "Je suis enseignante en CFA, mais j’ai aussi mon agence de soutien scolaire, j’ai monté une association", confie-t-elle.

Elle ne dispense plus de cours traditionnels et laisse les élèves apprendre eux-mêmes, "sans les laisser dans la nature, bien sûr ! Mais j’ai créé du matériel qui va leur permettre d’apprendre, de s’autocorriger, de s’auto-évaluer", affirme-t-elle. Les élèves travaillent ainsi à partir de matériel, "des cartes avec d’un côté un événement, de l’autre la date (…) "Comme j’enseigne notamment à des apprentis, leur faire manipuler des objets était important", poursuit-elle.

Cette technique est inspirée de la pédagogie de l’école Montessori, pour qui l’éducation sensorielle des enfants est primordiale : "mais appliquée sur des programmes beaucoup plus lourds, beaucoup plus denses, puisque proposée à des apprentis, collégiens et lycéens".

Et c'est une réussite puisque la prof d’histoire-géo enregistre +30 % sur les notes de ses élèves, et accompagné d'un changement de comportements. "Ils sont plus actifs, plus heureux de venir en cours."