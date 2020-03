"Des ordures et des hommes" : à quoi ressemble le quotidien des éboueurs ?

publié le 05/03/2020 à 11:41

3.000 tonnes de déchets sont collectées par jour dans la capitale. Le documentaire "Des ordures et des hommes", diffusé le 12 mars prochain sur LCP, raconte le quotidien des agents de la propreté parisienne, les éboueurs. Il est tiré du livre du même nom, publié par Mireille Dumas et Denis Demonpion.

"Je me suis aperçue que le métier était totalement méconnu", précise Mireille Dumas, productrice et animatrice de télévision. "L'ampleur des tâches, on les ignorait également. Je trouvais qu'ils nous renvoyaient un miroir implacable de nos comportements, de nos modes de consommation.", poursuit-elle. "Ils sont aux avant-postes de tout ce qu'il se passe dans la société : ce sont eux qui nettoient nos rues après les manifestations. Ils sont confrontés à la détresse et à la misère humaine puisqu'ils maintiennent la propreté dans les camps de migrants".

"Ce sont aussi eux que l'on envoie sur les accidents voire les attentats, après l'intervention de la police (...). Ce sont eux qui viennent nettoyer la voie publique". Des invisibles de la société ?, demande Yves Calvi. "Ce qui est frappant, c'est qu'on les remarque que dans les embouteillages", ajoute Denis Demonpion, co-auteur du livre. "Ils le ressentent comme une sorte de mépris pour le travail qu'ils font. C'est un éternel recommencement", poursuit-il.

"C'est le combat contre les ordures au quotidien. Ce sont eux qui reviennent en permanence. L'idée, pour ceux qui se sentent invisibles, pour les rendre visibles, c'est raconter leur parcours. Des histoires de vie", conclut Mireille Dumas.