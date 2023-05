Des flyers distribués pour lutter contre le harcèlement de rue

Le ministère de l'Intérieur lance ce mardi 25 mai et pour tout l'été une campagne de prévention pour la sécurité des femmes dans l'espace public. Au programme, 5 millions de flyers pour lutter contre le harcèlement de rue doivent être distribués par des policiers et des gendarmes.

À Persan dans le Val-d'Oise l'opération a déjà commencé. Dès 7h30 du matin, le préfet du département et une dizaine de gendarmes ont distribué près d'un millier de flyers aux usagers. Des tracts sur lesquels on peut lire des conseils à adopter si on est victime ou témoin d'une agression comme faire du bruit ou alerter les forces de l'ordre.

Des gestes simples qui auraient pu aider Leslie qui s'est faite agresser à plusieurs reprises sans que personne intervienne. "J'ai subi des attouchements sexuels dans le métro. Il y a 6 ans de ça un garçon dont je n'étais pas intéressée m'a forcée à l'embrasser sur la bouche et lui faire des choses dont je n'avais pas envie", livre-t-elle.

Mais pour beaucoup d'usagers, ce ne sont pas des flyers qui vont régler le problème. Selon Christine les forces de l'ordre devraient surtout être plus présents sur le terrain. "Il faut qu'ils se montrent au moins dans les rames de métro ou de train. Je pense que ce serait mieux. Si on ne les voit pas il se passe tout ce qu'on veut", déplore-t-elle.

Dans la ville, les gendarmes vont continuer leur distribution tout l'été pour tenter au moins d'alerter sur le sujet.

