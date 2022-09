"House of the Dragon" : les détails cachés du nouveau générique

Le titre de la série "House of the Dragon" dans son générique

Après un premier épisode sans générique pour lancer les festivités et directement plonger dans l'intrigue, House of the Dragon a renoué avec la tradition du générique d'ouverture pour son épisode 2 diffusé en France sur OCS le 29 août 2022. Juste après l'écran "HBO" et sa neige, les fans de Game of Thrones ont pu retrouver le thème musical culte de la série de fantasy.

Mais si côté musique rien n'a évolué, les visuels présentés, eux, sont totalement différents. Game of Thrones nous proposait une vue aérienne et très artistique sur la carte de Westeros. En général, plusieurs bâtiments ou villes apparaissaient sur la carte en 3D sous la forme de mécanismes. Chaque lieu symbolisait une famille qui aurait un rôle à jouer dans l'épisode qui allait suivre : Winterfell pour les Stark, Peyredragon pour Daenerys ou encore le Mur, tout au nord, lorsque notre ami Jon Snow y était stationné.

Pour House of the Dragon, la logique reste assez similaire. Mais une seule famille est au cœur de l'intrigue : les Targaryen. Exit donc la carte du monde, c'est un arbre généalogique de pierre et de sang que nous propose la série. Plusieurs symboles ensanglantés représentent les ancêtres disparus de la famille Targaryen, ceux dont le sang a été transmis de génération en génération jusqu'à nos héros actuels : le roi Visérys Ier et sa fille Rhaenyra Targaryen.

Chaque jeton symbolise un membre de cette dynastie royale. On aperçoit souvent une couronne ou quelques éléments historiques nous permettant de savoir de qui il est question. Si le symbole est entièrement baigné dans le sang, cela signifie que cet ancêtre est mort. Si les illustrations métalliques sont toujours visibles, cela veut dire que les personnages sont vivants.

Une rivière de sang

Le premier symbole représente Aegon Ier, le fondateur de la dynastie Targaryen, celui par qui tout a commencé après la chute de l'ancienne Valyria, celui qui a rêvé de la fin de la fin du monde des hommes. Une rivière de sang poursuit son chemin afin de révéler l'arbre généalogique. Le sang vient activer le symbole de Rhaenys (une ancêtre et non pas la Rhaenys que nous voyons à l'écran, la cousine du roi). Puis suivent Aenys Ier et surtout Alysanne et Jaehaerys. Nous pouvons voir que de leur union, neuf branches apparaissent. La ligne royale continue avec Alyssa et Baelon Ier.

La rivière de sang se transforme en cascade et se divise en deux courants. Nous arrivons ici aux protagonistes de House of the Dragon. Ces deux rivières représentent Viserys, le roi actuel, et son petit frère Daemon. On peut voir au lointain d'autres symboles qui pourraient représenter les très importants cousins du roi : les Velaryion, Corlys, le "Serpent de mer" et sa femme Rhaenys, la "reine qui ne le fut jamais". Les symboles de Viserys et de sa femme (désormais décédée) Aemma Arryn représentée par les symboles de sa maison, un oiseau et un croissant de lune, suivent.

Des branches plus lointaines, représentant certainement les Hightower, Otto et Alicent, intègrent le tableau qui se termine, naturellement, sur notre héroïne, la princesse Rhaenyra Targaryen, symbolisée par le pendentif en acier valyrien qu'elle porte.

L'ancienne Valyria

La maquette du roi Viserys dans le générique de "House of the Dragon" Crédit : HBO

La dernière vue aérienne que l'on observe nous permet de savoir où cette rivière de sang évolue. Il s'agit de la maquette du roi Viserys qui représente Valyria, la cité mythique et désormais détruite, dont sont originaires les Targaryen et les Velaryon. Une ville légendaire dont on sait finalement assez peu de choses. La présence de sang rappelle que la cité a été bâtie sur la magie du sang, des rituels qui, avec les dragons et la chaîne de volcans à proximité, ont causé la gloire et la destruction de cette civilisation.



Aujourd'hui, seuls les Targaryen disposent encore de certains de ces pouvoirs surnaturels (lien avec les dragons, résistance au feu et à la chaleur, cheveux argentés et yeux violets).

