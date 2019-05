publié le 02/05/2019 à 06:30

C'est l'une des mesures les plus importantes annoncées par Emmanuel Macron le 10 décembre 2018, afin de répondre au besoin des Français de retrouver plus de pouvoir d'achat. La défiscalisation des heures supplémentaires ainsi que leur exonération de charges devaient mécaniquement leur permettre de gonfler leurs revenus. Et selon une information de RTL, le gouvernement doit en annoncer les premiers effets jugés positifs.



Dans le cadre d'un déplacement qu'il effectuera jeudi 2 mai dans une usine en Charente, Édouard Philippe détaillera le premier bilan des annonces mises en place le 1er janvier dernier (prime d'activité, prime exceptionnelle défiscalisée et retour des heures supplémentaires sans charges ni impôt). Ainsi, lors du premier trimestre, 6,8 millions de salariés du privé ont pu profiter de la mesure, soit un tiers d'entre eux.

Un gain de 50 euros par mois

Ils ont effectué en moyenne 11 heures supplémentaires par mois, contre 10,4 heures un an plus tôt (et 10,7 au dernier trimestre 2018), soit plus d'une demi heure de plus. Cela représente un gain de pouvoir d'achat de 670 millions d'euros redonnés à ces salariés (400 millions d'euros d'exonération de cotisations et 270 millions d'euros d'impôt sur le revenu en moins), sur les 3 milliards attendus pour l'ensemble de l'année.

Concrètement, cela signifie que le gain moyen pour un salarié du privé payé 1500 euros nets par mois et qui fait 11 heures supplémentaires aura été de 50 euros par mois depuis le début de l'année, et sera d'environ 600 euros sur toute l'année. Pour rappel, les anciennes heures supplémentaires version Sarkozy (loi TEPA de 2007) avaient été abrogées par François Hollande depuis le 1er septembre 2012.