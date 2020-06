publié le 05/06/2020 à 06:11

> Déconfinement : s'allonger sur sa serviette sur les plages, est-ce possible ? Crédit Média : Sophie Aurenche | Durée : 01:23 | Date : 04/06/2020

Pourquoi oblige-t-on les gens à marcher sur la plage et pourquoi ne peut-on pas bronzer à deux mètres de ses voisins ? Les fameuses plages "dynamiques", cette expression du printemps 2020. Sachez que les choses sont en train d’évoluer peu à peu un peu partout.

Sur la côte Atlantique par exemple, à Pornic, aux Sables d’Olonne, à Hossegor, à Lacanau, on peut à nouveau poser sa serviette et bronzer, il y a de la place pour tout le monde. Les enfants, les parents peuvent à nouveau faire des châteaux de sable. Mais attention, on pose sa serviette mais on garde ses distances d’au moins 2 mètres avec ses voisins.

Il y a encore des exceptions. À Marseille par exemple, en ville, les plages ont rouvert cette semaine, mais elles interdisent encore la bronzette. Sur une serviette à Cassis, il faut réserver un créneau avec un temps limité, c’est donc au cas par cas.

Attention, pour autant, on ne peut pas être plus de dix, y compris sur une plage. Et on se rappelle qu’à marée haute, ça c’est pour la façade atlantique, la plage est plus petite, donc l’espace se réduit et forcément on se rapproche. L’Ifremer n’a en revanche retrouvé aucune trace du virus dans la mer, profitez donc bien de la baignade.