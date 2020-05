Déconfinement : à Marseille, une piste cyclable retirée quelques jours après son installation

publié le 30/05/2020 à 14:28

À chaque ville sa gestion du déconfinement et en particulier l’occupation de l’espace public. On le sait le gouvernement a porté à 60 millions d’euros le fonds créé pour encourager la pratique du vélo. Encore faut-il rouler à l’abris des voitures : à Marseille sur l’une des principales artères, une piste cyclable temporaire a été retirée aussitôt après son installation. "Faute d’avoir trouvé son public", justifie la métropole.

C'est pourtant cette même métropole qui avait conçue cette "coronapiste" conjointement avec le collectif "À vélo en ville". Matérialisée entre la séparation de la voie de bus et une des deux voies dédiée aux voitures, elle était protégée par des plots et les cyclistes se sentaient déjà en toute sécurité. "On l'a utilisée en famille, ce n’était pas dangereux parce qu’il y avait des plots donc les motos ne pouvaient pas venir et les voitures non plus", explique une utilisatrice de la piste aujourd'hui disparue.

Marseille est la ville du tout-voiture et le vélo a du mal à y faire sa place. "On s’est retrouvé avec des vélos coincés entre les bus et les voitures, témoigne un habitant. Tous les jours il y avait des bouchons en dehors des heures de pointe". L'expérimentation n'a duré que cinq petits jours car le lobby de l’automobile est puissant - d’autant plus en période électorale.

"Le gouvernement pousse énormément les municipalités à augmenter la transition écologique à travers entre autre les aménagements cyclables, explique Thomas Chaussade, président du collectif À Vélo En Ville. Ce que fait la métropole de Marseille c’est du gâchis total. Ils doivent faire ces aménagements, maintenant c’est la règle."