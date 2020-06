Déconfinement : comment s'organisent les parcs d'attractions ?

publié le 08/06/2020 à 12:45

Les parcs de loisirs ont été autorisés à rouvrir dès le 2 juin, pour ceux étant situés en zone verte. Mais la plupart ne l'ont pas encore fait. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? N'étaient-ils pas prêts ? Oui et non…

On peut prendre l’exemple du parc Astérix qui est situé dans l’Oise, département qui est passé en zone verte dès le 2 juin. Dans les faits, le parc aurait donc pu ouvrir à cette date... Néanmoins, il faut organiser le retour du personnel et notamment appeler tous les saisonniers. La date de réouverture a donc été fixée au lundi 15 juin.

Plusieurs règles ont bien entendu été fixées. Pour le parc Astérix, la fréquentation sera limitée à 5.000 personnes. Pour faire respecter cette jauge, il ne sera pas possible d’acheter des billets sur place. Il faudra le faire avant de venir. Et les billets seront obligatoirement datés pour mieux organiser les flux.

À noter que 5.000 personnes c’est assez peu par rapport aux 12.500 visiteurs en moyenne qu’accueille le parc en haute saison chaque jour.

Masque obligatoire dans les attractions

Au niveau sanitaire aussi des précautions ont été prises. Le masque sera obligatoire dans les attractions. Pour la simple et bonne raison qu’en criant sur une montagne russe on peut expulser des gouttelettes. Des employés ont testé le port du masque en looping et ça marche, c’est validé.

Il y aura aussi du gel à l’entrée de chaque attraction et du marquage au sol. Pas à 1m, mais plutôt 2m50. Logique puisque bien souvent ce sont des familles qui patientent ensemble. Il était donc plus cohérent que ce soit plus large que devant une boutique par exemple.

Si le parc Astérix sait enfin quand il va pouvoir rouvrir ses portes au public, pour le royaume de Mickey à Marne-la-Vallée, c'est une autre histoire. C’est encore le flou. Marne-la-Vallée est encore en zone orange, donc la réouverture n’est évidemment pas possible pour le moment.

Le Futuroscope rouvre le 13 juin

Si aucune date de réouverture n'a été donnée pour Disneyland, ça ne devrait pas non plus être le 22 juin (début de la troisième phase de déconfinement) au matin. Peut-être début juillet mais rien n’est fixé à ce stade et les syndicats seront consultés bien évidemment.



Les autres parcs de loisirs en France vont-ils pouvoir rouvrir plus vite ? La réponse est oui, pour la plupart. Ce sera le 11 juin pour le Puy du Fou, avec des aménagements particuliers pour les spectacles. Le Futuroscope ouvrira les week-ends du 13 et 14 juin, puis du 20 et 21 juin, et ensuite tous les jours à partir du 27 juin.