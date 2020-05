publié le 11/05/2020 à 19:50

Avec la levée progressive des mesures de restriction des déplacements dans le cadre du déconfinement, les Français ont retrouvé une bonne partie de leur liberté de mouvement ce lundi 11 mai. Il n'est plus nécessaire de remplir une attestation pour sortir de chez soi. Mais comme le virus continue de circuler à travers le pays, les autorités ont maintenu certaines exceptions pour essayer de freiner la reprise de l'épidémie.

Des conditions particulièrement strictes sont ainsi mises en oeuvre dans les transports publics d'Île-de-France. Pour éviter leur saturation aux heures de pointe, une attestation employeur ou un motif impérieux de déplacement est nécessaire entre 6h30 et 9h30 le matin et entre 16 heures et 19 heures l'après-midi.

Disponible sur le site de la préfecture de la région Île-de-France, l'attestation employeur doit être remplie puis signée par l'employeur qui doit préciser la tranche horaire d'arrivée sur le lieu d'activité et l'heure de départ. Il n'est pas nécessaire de la renouveler tous les jours si l'employeur mentionne la période de validité.

Pour les autres cas, une auto-attestation est à remplir pour justifier son déplacement par un impératif professionnel pour les travailleurs non-salariés, un impératif ou un accompagnement scolaire, une consultation médicale, un motif familial, une convocation judiciaire ou policière ou une mission d'intérêt général.

Pas encore valable sur smartphone

Contactée par RTL.fr, la préfecture de Paris indique que ces documents doivent être imprimés ou reproduits afin d'être présentés en version papier. Ils ne peuvent pas être téléchargés ni édités sur un smartphone pour le moment. Selon Numerama, une version numérique pourrait cependant être proposée dans les prochains jours. Une tolérance est de toute façon prévue jusqu'à mardi soir afin de laisser le temps aux salariés de se mettre en règle.

Deuxième exception à la liberté de circuler, les déplacements à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence doivent être justifiés par une attestation et des documents officiels justifiant le motif (maladie grave, accompagnement de personne vulnérable, décès, déménagement, garde d'enfant, etc).

Ce document sera disponible sur le site du ministère de l'Intérieur dans les prochaines heures lorsque la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire aura été promulguée après son examen par le Conseil constitutionnel ce lundi. Il n'est pas encore établi s'il sera possible de le présenter directement depuis son smartphone. Comme pour l'attestation de déplacement dérogatoire lors du confinement, il faudra sans doute attendre quelques jours avant que cela soit le cas.