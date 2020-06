publié le 14/06/2020 à 23:05

C'est une nouvelle étape du déconfinement qu'a annoncé Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé depuis l'Élysée à la télévision au cours d'une allocution enregistrée.

Principale annonce, en métropole, tout le territoire sera placé en zone verte à partir de lundi 14 juin. "Nous allons pouvoir tourner la page du premier acte de la crise que nous venons de traverser. Dès demain, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, tout le territoire passera dans ce qu'il est convenu d'appeler la zone verte", a déclaré Emmanuel Macron.

Il a explicitement annoncé que les cafés et restaurant pourront rouvrir, sans qu'ils ne soient limités qu'aux simples terrasses. Mais les Franciliens pourront accéder à d'autres commerces. Ainsi, les salles de sport peuvent rouvrir en Île-de-France à l'image du reste de la France.

La chaîne de sport Neoness, particulièrement implantée dans la capitale a annoncé sa réouverture à partir de mardi 16 juin. Fitness Park a déclaré que la réouverture de ses salles était "imminente". Quant aux salles CMG, elles avaient annoncé une réouverture au 22 juin, cette allocution pourrait prématurer leur retour.

En plus des salles de sport, les piscines et les gymnases peuvent théoriquement rouvrir, tout comme les parcs de loisir. En revanche, les sport collectifs et de contact ne sont pas encore autorisés.