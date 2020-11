publié le 28/11/2020 à 07:01

La population va avoir plus de liberté de mouvement et de déplacement. Ce samedi 28 novembre marque le début de la phase 1 du déconfinement en France. Après un mois, l'étau se desserre et les magasins non essentiels sont autorisés à rouvrir. De plus, le rayon de déplacement d'un kilomètre est considérablement élargi. Il passe désormais à 20 km autour du domicile avec un délai de sortie autorisée de 3 heures, notamment pour les activités sportives.

Pour ce faire, une nouvelle attestation de déplacement a été éditée. Il s'agit d'une mise à jour de celle en place depuis le 29 octobre, et disponible sur le site du ministère de l'Intérieur (ici). Ne pas en avoir une expose à une amende de 135 euros, celle-ci sera majorée en cas de récidive.

Par ailleurs, et en attendant les nouvelles dispositions en place le 15 décembre, les attestations de déplacement professionnel et scolaire demeurent encore obligatoires.

🔴🇫🇷#COVID19 | ⚠️ À partir de 0h00 cette nuit, la nouvelle attestation sera disponible sur notre site, suite à l'entrée en vigueur des nouvelles mesures d'allègement du confinement.

👉 https://t.co/VJdUJpopQO

Pour vous déplacer, munissez-vous de l'un des 3 documents suivants ⬇️ pic.twitter.com/QXhN5yup4z — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) November 27, 2020