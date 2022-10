DÉBAT - Autoroutes : faut-il rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h ?

Faut-il, à des fins écologiques et économiques, baisser la limite de vitesse sur les autoroutes et y instaurer une conduite à 110 km/h ? Alors que l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante et que le pays traverse une importante crise énergétique, la question peut se poser. Au début du mois de septembre, une étude publiée par Astères avait assuré que ce changement de limitation de vitesse pourrait permettre une économie annuelle moyenne de 149 € par ménage.

Invité de RTL ce lundi, Augustin Paluel-Marmont est un entrepreneur à l'origine d'une récente tribune dans les colonnes du Journal du dimanche. Il est un fervent militant de cet abaissement de vitesse : "J'ai décidé, il y a deux ans, de rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute. Je peux vous dire que cette décision a été immédiatement bénéfique, à la fois pour mon pouvoir d'achat que pour l'écologie", a-t-il confié. "J'achetais, sur les portions où je roule à 110, environ 20% de carburants en moins (...) Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires défavorables", hormis quelques minutes perdues dans sa journée.

Il a assuré ne pas demander au gouvernement de légiférer sur la question, mais il a plutôt encouragé l'ensemble de la population à se "rassembler autour d'une mesure qui soit forte symboliquement et qui repose sur le volontariat. On est tous acteurs".

Il faut que cela reste un choix et non une loi Yves Carra, porte-parole de l’Automobile Club

Invité du plateau de RTL, Yves Carra, porte-parole de l’Automobile Club, est revenu sur cette mesure collective prônée par Augustin Paluel-Marmont. Il a affirmé ne pas être contre, à la condition que "cela reste un choix et non une loi et une contrainte".

"Résoudre l'éco-conduite et la résumer à 110 km/h sur l'autoroute, c'est trop réducteur", a-t-il néanmoins nuancé. "Notre message, c'est une conduite sûre et responsable. Cela doit être sur toutes les routes de France et pas que sur l'autoroute, car l'économie que l'on va faire au niveau français en choisissant tous de rouler à 110 km/h, on sera dans l'épaisseur du trait".

