VIDÉO - De quoi les personnes atteintes de misophonie souffrent-elles ?

publié le 20/06/2019 à 03:21

Ronflement, grincements de porte, touche du clavier d'ordinateur... Tous ces petits bruits peuvent sembler bénins, mais chez certaines personnes, ils peuvent déclencher des crises d'angoisses et réactions violentes. On parle de misophonie. Ce syndrome toucherait au moins cinq millions de personnes en France.

Dans l'ensemble, nous sommes tous ennuyés par certains bruits désagréables, mais chez 10 à 15% de la population certains bruits spécifiques peuvent déclencher des crises d'angoisses et de violentes colères pouvant aller jusqu'à des agressions.



La "misophonie", soit la haine du son en grec, n'est pas une maladie, il n'y a en effet pas de lésion de l'appareil auditif, En fait, c'est un syndrome sensitif, une condition qui se développe à l'enfance et s'aggrave à l'âge adulte.



Les premières crises commencent généralement avec les bruits de bouche, le pire son subi par les misophones. Suivent les bruits de respiration et de reniflement, puis les "tapotis" du clavier d'ordinateur...

D'où vient ce syndrome ?

Ce syndrome né d'une réaction excessive du cerveau qui interprète certains sons comme une agression violente, les misophones ne sont généralement pas agacés par les sons qu'il produisent eux-mêmes.

Il y a peu de recherches sur le sujet mais seulement quelques pistes : la misophonie toucherait davantage les personnalités créatives, hypersensibles ou à haut potentiel intellectuel. Une origine héréditaire est aussi évoquée.

Des chercheurs ont montré que certains neurones des misophones ont plus de myéline, l'enveloppe qui facilite le transport de l'influx nerveux, que la normale. Mais on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence de la misophonie.

La misophonie se soigne-t-elle ?

Outre les bouchons d'oreille et les casques pour éviter les bruits, ce trouble émotionnel peut parfois être atténué par des thérapies d'habituation. Il faut associer un son agréable au bruit déclencheur de crise, comme écouter en même temps le bruit des vagues et quelqu'un qui mange du popcorn.



Une thérapie qui doit durer plusieurs mois pour reprogrammer le cerveau. Hypnose, sophrologie, thérapie cognitive, tout ce qui peut aider à maîtriser ses émotions peut atténuer les symptômes. Si vous pensez être touché, vous pouvez vous rapprocher de l'association Stop Misophonie qui propose énormément d'information sur son site misophonie.fr.