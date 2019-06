publié le 18/06/2019 à 10:42

C'est une nouveauté qui pourrait révolutionner le quotidien des parents. Plusieurs chercheurs des universités américaines Northern Illinois et New-Jersey ont annoncé au HuffingtonPost canadien avoir mis au point un algorithme qui permettrait de comprendre les causes des pleurs d'un bébé.

Pour obtenir ce résultat, ils ont enregistré 48 pleurs provenant de 26 bébés hospitalisés en néonatologie. Les pleurs ont été décryptés par des infirmières spécialisées et par les parents proches de l'enfant. Puis ils ont été divisés en cinq catégories : le besoin d'être changé, d'être nourri, de dormir, d'obtenir de l'attention ou encore d'exprimer son inconfort.

L'algorithme n'est pas encore terminé : les chercheurs souhaitent collaborer avec d'autres hôpitaux et agrémenter leurs recherches de centaines voire de milliers de pleurs pour un résultat plus efficace et précis.

"La machine ne sera pas meilleure que l'humain"

L'objectif visé est d'avoir des bébés en meilleure santé mais aussi de soulager les parents.

Prudence, cependant : pour Madame Bonnefant, experte de l'intelligence artificielle et professeur à l'Université du Québec à Montréal, "la machine ne sera pas meilleure que l'humain parce que la machine a besoin à la base de bases de données où on lui a clairement indiqué quel pleur signifie telle chose. C'est pour ça que l'intelligence artificielle ne sera pas meilleure qu'un parent".