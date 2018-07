Daniel Le Conte, l'homme du président Chirac

publié le 27/09/2017 à 10:32

Paris Match publie cette semaine quelques extraits du livre de celui qui pendant 40 ans a vécu dans l'ombre de Jacques Chirac. Daniel Le Conte a d'abord été collaborateur à la mairie de Paris, puis chef adjoint de cabinet à l'Élysée, avant de se muer en confident indispensable. Cet homme, c'est Daniel Le Conte. "Jamais, écrit Paris Match, il ne désertera".



Avec cette histoire d'une fidélité à toute épreuve, on découvre un témoignage bouleversant sur la fin de vie de l'ancien président. Car ces dernières années, à la demande de Claude Chirac, Daniel Le conte les a passées dans le bureau de l'ancien chef de l'État, presque à son chevet, accueillant les visiteurs , de plus en plus rares, veillant à ce que "le grand", comme il l'appelait, conservât sa dignité en toute circonstance, surveillant le moindre signe de faiblesse.



"Une fin de vie diamétralement à l'opposé de celle de son prédécesseur", explique -t-il, "malgré le cancer qui l'obligeait parfois à recevoir ses hôtes allongé, François Mitterrand a toujours gardé l'esprit clair, jamais avare d'un petit coup de griffe, d'un mot d'esprit." Jacques Chirac lui est immobile, seul au monde ; lui qui aime tant la liberté est aujourd'hui enfermé dans un monde de plus en plus inaccessible.

Le dernier des fidèles arraché à son président

Des journées qui démarrent vers 15 heures. Quand Daniel le Conte arrive, Jacques Chirac est assis dans son fauteuil, un livre posé devant lui. Il a les yeux perdus dans des pensées indéchiffrables, tout l'après-midi, Daniel Le Contre parle sans jamais s'arrêter, un monologue interminable et épuisant, car "Jacques Chirac n'a plus envie de faire l'effort, juste la force d'écouter", confit-il.

Chaque soir ou presque, Daniel Le Conte s'amuse à lui glisser à l'oreille cette petite phrase rituelle : "Président , la nuit vient de tomber". À chaque fois, la réponse est la même "j'espère qu'elle ne s'est pas fait trop mal". "Cette réplique, raconte-t-il, c'est son thermomètre" : "tant qu'il peut répondre, quel que soit le délai entre la question et la réponse, cela veut dire qu'il garde des moments de conscience, que la vie ne l'a pas quitté".



Cette petite phrase, Jacques Chirac ne l'entend plus. Daniel Le Conte, son ami de toujours est mort cet été d'une crise cardiaque, juste avant d'achever un livre écrit avec journaliste Arnaud Ardoin, publié aux éditions du Cherche Midi : Président, la nuit vient de tomber.

Macron salué par la presse française et européenne

Les éditorialistes de tous bords saluent le discours d’Emmanuel Macron sur l’Europe de la veille. "Macron a eu raison de dénoncer une construction européenne qui s'est faite ‘à l'abri des peuples’" écrit Guillaume Tabard dans Le Figaro. Même enthousiasme pour Laurent Joffrin dans Libération qui loue "le langage du bon sens et de l'audace" du président qui a "cent fois raison de montrer l'horizon". "Le moins qu'on puisse dire est que le président Macron a violemment secoué le cocotier en détaillant de véritables propositions", souligne de son côté Jean-Claude Kiefer, dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace.



À l’étranger, le Guardian salue "une vision audacieuse" quand le quotidien italien Il Foglio évoque "l'hymne à la joie de Macron". La presse allemande souligne elle que malgré les difficultés en Allemagne, Angela Merkel devrait soutenir le président français dans sa démarche.

Une petite révolution en Arabie saoudite

Le New York Times lui revient sur ce qui est l'une des infos de la nuit : l'Arabie saoudite qui autorise enfin les femmes à conduire, une bonne nouvelle nuancée toutefois par le journal américain. Cette avancée ne serait en effet pas dénuée d'arrière-pensées économiques. Le royaume, frappé par la chute des cours du pétrole, voudrait inciter un plus grand nombre de ses citoyens - dont les femmes - à se mettre au travail dans un pays marqué par une culture rentière.



Or, estime le journal, les limites posées aux déplacements de ces dernières étaient un frein à leur insertion professionnelle. Fin 2016, le prince saoudien Al-Walid ben Talal avait déjà lancé un appel pour que les femmes obtiennent enfin le droit de conduire, mettant en avant le coût économique de cette interdiction. Il avait expliqué à l'époque que chaque famille saoudienne consacrait ainsi 950 euros par mois pour louer les services d'un chauffeur privé ou de taxis pour permettre aux femmes de se déplacer. Autoriser les femmes à conduire est désormais "une demande sociale urgente que la conjoncture économique justifie", avait-il souligné, en référence aux difficultés budgétaires que connaît son pays.