publié le 03/05/2017 à 16:36

Rarement un non-événement aura occupé une telle place dans l'histoire de la Ve République. Confronté à Jean-Marie Le Pen, alors chef de fil du Front national, au second tour de la présidentielle de 2002, le président sortant, Jacques Chirac, avait refusé de débattre avec son adversaire. Une première depuis l'instauration des débats présidentiels télévisés, en 1974. "Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le FN - et ceci quel qu'en soit le prix politique - pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débattre avec son représentant. (...) je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine", avait alors justifié Jacques Chirac.



Le refus n'avait pas manqué de faire réagir son adversaire, qui l'avait repris à son compte pour tacler ce qu'il estimait être un manque d'honneur. "C'est une pitoyable dégonflade, avait alors commenté Jean-Marie Le Pen. Moi je lui offrais un duel et quand un adversaire d'un duel est considéré comme s'étant retiré, il est déshonoré. Ce sont les règles de l'honneur, une matière que connaît mal Jacques Chirac", avait ainsi répondu le candidat du Front national. Ainsi, si l'arrivée au second tour de la présidentielle n'est pas une première pour le FN, le débat organisé ce 3 mai au soir, qui confrontera Marine Le Pen à son adversaire Emmanuel Macron, est le premier débat présidentiel avec un candidat frontiste.