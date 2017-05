Emmanuel Macron, deuxième président le mieux élu après Jacques Chirac

publié le 07/05/2017 à 20:54

Pari réussi pour Emmanuel Macron. Le leader du mouvement "En marche !", créé il y a tout juste un an, a remporté l'élection présidentielle dimanche 7 mai, en récoltant 65,5% des voix selon les premières estimations de Kantar-Sofres-OnePoint pour RTL. Marine Le Pen, qui se trouvait face à lui n'a pas réussi à briser le plafond de verre et échoue, comme son père en 2002, à porter le Front national au pouvoir. La candidat recueille 35,5% des suffrages exprimés.



Avec un tel score, Emmanuel Macron devient le deuxième président le mieux élu, derrière Jacques Chirac. Ce dernier, lui aussi opposé à un représentant du Front national en la personne de Jean-Marie Le Pen, avait encore plus largement battu son adversaire, en recueillant 82,21% des voix, du jamais vu. À l'époque en 2002, 25.537.956 Français lui avaient accordé leur vote, pour un taux d'abstention qui s'établissait à 20,29%.

Ce dimanche 7 mai, la participation a été bien plus faible qu'il y a 15 ans. Ce second tour marque même la plus forte abstention depuis 1969, et devrait s'établir autour de 26% selon les estimations de Kantar-Sofres-OnePoint. C'est 4 points de plus que lors du premier tour (22,23%). Mais si la présence du Front national au second tour a donc moins mobilisé qu'en 2002, Emmanuel Macron devient néanmoins le deuxième président élu avec le plus de voix.