D'où vient le prénom Alba, la "star absolue" de l'année 2023 ?

Dans le catalogue des prénoms, la "star absolue" de l'année 2023 sera sans nul doute Alba. "C'est un prénom qui a tout pour réussir, analyse Claire Tabarly Perrin, co-auteur de L'officiel des prénoms 2023, au micro de RTL. C'est un prénom court, qui se termine en 'A' et qui a une signification assez parlante."

Mis sous le feu des projecteurs grâce à la série La Casa de Papel et l'actrice Alba Flores, mais aussi au personnage principal des Demoiselles du téléphone, Alba Romero, le prénom Alba a progressé de 50 places en un an dans le tableau des prénoms les plus donnés aux enfants. En 2021, un peu plus de 2.500 petites filles se sont vu attribuer ce prénom, qui signifie "blanc" en latin ("albus") et "aube" en espagnol et italien.

Les petites Alba sont, d'après les spécialistes de la question, douces, tendres, romantiques, créatives et très optimistes. Elles possèdent un sens artistique très développé et sont très généreuses, mais peuvent aussi être timides et réservées.

Leur fête est le 22 juin, jour de la saint Alban, le prénom dont elle est dérivée. Alba est par ailleurs le nom d'une cité antique italienne.

Gabriel, l'indétrônable "homme de Dieu"

Cette année, les prénoms les plus donnés devraient être Jade, Louise et Emma pour les filles et Gabriel, Léo et Raphaël pour les garçons, toujours selon Claire Tabarly Perrin. Cela fait plusieurs années maintenant que ces trois prénoms masculins sont en haut du classement et sont entourés de prénoms assez courts - généralement moins de six lettres.

La co-autrice de L'officiel des prénoms 2023 note aussi "une forte présence des prénoms à la fois rétro et multiculturels", tels que : Aaron, Noé ou Noah.

En tête des prénoms les plus donnés depuis 2021, Gabriel est un prénom latin, lui-même issu de l'hébreu et signifie "homme de Dieu" ou "force de Dieu". L'ange Gabriel est par ailleurs un messager de Dieu dans la Bible et le Coran. C'est donc un prénom multiculturel. Les Gabriel sont réputés être des petits garçons très doux, sensibles et intègres.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info