D'où vient l'expression "plier les gaules" ?

Plier les gaules, vous m’en direz tant ! Et bien entendu, vous savez d’où vient cette expression puisque vous l’employez. Trois propositions :



La bonne réponse est la réponse 2 ! En effet, la gaule, au XIIIe siècle, en vieux français, c’est la canne, et la canne sert à beaucoup de choses et notamment à pêcher ! Et le matériel du pêcheur à l’époque est plus que rudimentaire. Comme le fil de Nylon n’existe pas encore, on fixe à la gaule un long fil fait de crin de cheval, ou encore, de racines tressées. Accrochez vous bien, mais les archéologues estiment que l’homme pêche à la ligne depuis au moins 4.000 ans.

Un Français à l'origine des premières canne à pêche

On trouve une trace du premier traité de pêche à la ligne en Grande-Bretagne, au XVe siècle. On y décrit notamment tout le matériel nécessaire et comment le fabriquer. La mouche artificielle par exemple, ou plutôt, toutes les variétés de mouches artificielles que l’on peut fabriquer, sachant que la première remonterait au 3e siècle après Jésus-Christ.



Plier ses gaules signifie donc ranger ses cannes à pêche, mais pour ça, il faut que le matériel se modernise et que le pêcheur en ait plusieurs. Les premières cannes à pêche en bambou, démontables grâce à d’habiles petits anneaux métalliques sont inventées par le Français Samuel Philippe en 1860. Il révolutionne la pêche de loisir. Le moulinet apparait 50 ans plus tard, et en 1942, Dupont de Nemours, un Français émigré aux États-Unis, inventera le nylon, dont on fera le fil de pêche mais aussi les bas des pin-up.