D'où vient l'expression "aller au septième ciel" ?

publié le 06/09/2020 à 07:34

On dit régulièrement d'une personne qu'elle "va au septième ciel" lorsqu'elle vit un grand moment de bonheur, ou lorsqu'elle est comblée. Une expression qui trouvent ses origines dans la mythologie.

En effet, c'est surtout une histoire d’astronomie et de mythologie, deux choses très liées du temps des Grecs et des Romains. Les savants d’alors pensaient pour la plupart que les astres étaient posés sur des sphères en cristal, imbriquées les unes dans les autres. Des sphères dont le centre était la Terre.

Pour les astronomes, chacune de ces sphères, sept au total, portait un astre majeur : la Lune, Mars, Vénus... Vénus, en troisième position, était donc le troisième ciel. On retrouve plusieurs citations dans la littérature française et étrangère qui font référence à ce troisième ciel, car il était celui de l’amour.

Le septième, le plus haut des ciels

L’homme veut toujours aller plus haut. De surenchère en exagération, nous sommes tous montés dans les étages, les cieux, jusqu’à se rapprocher du dernier, celui qui nous met au plus près des dieux, ou de Dieu.

Il se trouve que c’est le septième. Autrement dit, grimper au septième ciel, c’est aller au plus près de Dieu. N’oubliez pas quand même de marquer l’arrêt au troisième, et d’aller rendre visite à Vénus, la déesse de l’amour.