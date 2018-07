Crue de la Seine : "Ne vous rendez pas sur les voies qui sont fermées"

publié le 26/01/2018 à 11:36

Alors que l’Île-de-France attend le pic de la crue de la Seine, le gouvernement a décidé de placer les ministères en phase d'alerte pour qu'ils se préparent à un repli éventuel vers des sites de secours. La Seine pourrait en effet atteindre 6,20 mètres lors du pic de crue attendu ce week-end.



Ce plan, qui s'adresse également aux administrations centrales, définit les mesures à prendre en cas de crue majeure à Paris, pour assurer la continuité du travail gouvernemental. Matignon craint également les inondations de logements, en particulier dans le 16e arrondissement.

"On avait eu en 2016 quelques logements situés quasiment en sous-sol qui avaient été inondés. Nous sommes en contact avec ces personnes, individuellement, depuis le début de la semaine (...). Elles ont abandonné leur logement hier (jeudi 25 janvier, ndlr) par mesure de précaution", assure Colombe Brossel, adjointe à la Mairie de Paris chargée de la sécurité et de la prévention.

Des craintes face aux infiltrations d'eau

"Aujourd'hui, on a une dizaine de voies qui sont fermées à la circulation, on a une dizaine d'équipements publics fermés, principalement des jardins publics et quelques équipements de types gymnase", précise Colombe Brossel qui admet que d'autres infrastructures pourraient être fermées si le pic atteignait 6,20 mètres.



Plusieurs musées comme Le Louvre, le musée d'Orsay et l'Orangerie sont également en état d'alerte, et plusieurs œuvres ont été mises à l'abri pour prévenir des risques d'infiltration.



Le tronçon du RER C est par ailleurs fermé jusqu'au mercredi 31 janvier. Pour le moment, aucune station de métro n'est concernée par des infiltrations d'eau. Colombe Brossel appelle à une extrême vigilance : "Ne vous rendez pas sur les voies qui sont fermées", rappelle-t-elle, le débit de la Seine étant très important.