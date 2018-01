publié le 25/01/2018 à 11:14

Autant se le dire : la situation météo en France ne s'arrange pas. Jeudi 25 janvier, quinze départements situés dans le quart nord-est sont toujours placés en vigilance orange "inondation" par Météo France. Le répit n'est pas prévu pour de suite autour du bassin de la Seine, du Doubs et de la Saône.



La Seine, renforcée par ses affluents, continue de monter à Paris, une partie de la banlieue a les pieds dans l'eau, et de nouvelles pluies jeudi pourraient ralentir la décrue dans les différentes régions touchées du pays.

Une nouvelle portion de la Seine est passée en vigilance orange et Vigicrues souligne que "les niveaux de la Seine à Paris resteront orientés à la hausse jusqu'à ce week-end" où on attend un niveau maximum comparable à celui atteint lors de la crue de juin 2016 (6,10 m), peut-être un petit peu au-dessus (6,20 m). Mais toujours très loin de la crue historique de 1910 (8,63 m).

Suivez l'évolution de la situation en direct :

11h38 - "Aujourd’hui les décrues sont désormais bien amorcées sur les parties amont des cours d’eau. Les pics de crue poursuivent leur propagation vers les parties aval, propagations plus ou moins lentes en fonction des secteurs", explique Vigicrues. Les "cumuls de pluie pourraient éventuellement générer des réactions sur les affluents de la Marne et de la Seine".



11h14 - Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris, fermé depuis mercredi, le restera au moins jusqu'au 31 janvier inclus en raison de la crue de la Seine, a annoncé la SNCF. Des spécialistes ont dû fermer les baies de ventilation de son tunnel pour le protéger de la montée des eaux.



Les gares de Paris intra muros du RER C - Saint-Michel Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, et Boulainvilliers - resteront fermées pour une semaine encore.