publié le 22/01/2018 à 17:46

La Seine déborde ça et là, le Rhin pourrait sortir de son lit... Et dans certaines villes, les habitants ont déjà les pieds dans l'eau alors que le niveau des fleuves et rivières ne cesse de monter dangereusement dans certains départements.



Des pluies soutenues continuaient de doucher dans l'après-midi du lundi 22 janvier une grande partie de la France. 31 départements sont désormais concernés par une vigilance météorologique. Si 29 départements sont placés en vigilance orange, deux sont concernés par une vigilance rouge : le Jura et le Doubs. Météo France évoque des "phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle" qui nécessitent une "vigilance absolue".

La prudence est donc de mise dans ces deux départements. "Dans la mesure du possible, restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les départements concernés (...) Respectez en particulier les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée", peut-on lire sur le site de Météo France.