et AFP

publié le 23/01/2018 à 11:51

La crue de la Seine à Paris devrait atteindre vendredi 26 janvier un pic équivalent à celui de juin 2016, soit environ 6,10 mètres, a-t-on appris mardi auprès de Vigicrues.



"La Seine à Paris continue à monter et l'on s'attend à un pic de crue à la station (de mesure) du pont d'Austerlitz dans la journée de vendredi", a indiqué Jean-Marc Dolmière, prévoyant "une crue équivalente à celle de juin 2016".

En conséquence, sept gares du RER C à Paris vont être fermées dès ce mercredi 24 janvier en raison de la montée du niveau de la Seine depuis quelques jours, ont annoncé la SNCF et la préfecture de police de Paris. Il s’agit des stations Saint-Michel Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ-de-Mars, Avenue du Président Kennedy et Boulainvilliers. La gare Alma-Marceau, elle, est déjà fermée pour travaux. Le trafic sera interrompu sur ce tronçon au moins jusqu’à vendredi.