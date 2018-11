publié le 22/11/2018 à 11:49

Deuxième agression d'un enseignant dans un même établissement scolaire en un peu plus d'un mois. Un professeur d'électrotechnique du lycée Édouard Branly a été bousculé et insulté par un élève de première, lundi 19 novembre. Le jeune est en garde à vue, l'enseignant a porté plainte. Un mois plus tôt, l'une de ses collègues avait été menacée par un pistolet à billes. Le lycée aimerait bien tourner la page de cette mauvaise publicité.



En pleine recherche de stage pour compléter leur année de BTS, Jérémy, Alexis, Hugo et Mohamed se seraient bien passés de cette nouvelle agression au sein de leur lycée, car la situation ne motive pas le démarchage auprès des entreprises. "Je n'ai encore rien envoyé parce que je n'ai pas envie qu'on me refuse à cause de cela. J'essaie d'attendre que tout se calme, explique l'un d'eux. Ce week-end j'allais envoyer deux, trois lettres à des entreprises, mais je ne vais pas le faire car avec tout ce qu'il s'est passé (...) ça va nous bloquer un peu."

Ces élèves de BTS ont pourtant toujours connu un établissement calme. "Ces trois dernières années, il ne s'est rien passé", poursuit le même étudiant, incrédule devant ces deux agressions simultanées. Comme la plupart de ses camarades, il trouve logique le dépôt de plainte immédiat du professeur, la garde à vue de l'élève et le conseil de discipline annoncé. "C'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas laisser couler", estime-t-il.

Élèves et enseignants s'accordent à dire que ces deux faits de violence ne sont pas révélateur de l'ambiance générale de l'établissement. "Il ne faut pas généraliser sur tout le lycée", conclut un étudiant.