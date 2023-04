Crèches : "Le petit ne bougeait plus du tout les jambes", raconte une maman qui a retrouvé son fils avec le tibia cassé

Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) paru ce mardi 11 avril pointe une grande disparité sur les conditions d'accueil des tout-petits. 2.000 situations de maltraitance ont été signalées dans l'enquête ouverte à la suite de la mort d'une fillette de 11 mois dans une crèche lyonnaise cet été.

Il y a quelques mois, Sandrine reçoit un appel de la crèche après le déjeuner. La maman doit aller chercher en urgence Maxime, son fils de 2 ans. "Le petit ne bougeait plus du tout les jambes. On a alors demandé à ce que les pompiers soient appelés. Ils l'ont évacué à l'hôpital Necker pour constater une fracture du tibia", raconte-t-elle. "On a laissé notre fils pendant près d'une heure et demie pleurer et du coup, c'est au moment d'aller manger, quand le petit ne s'est pas levé qu'on s'est réellement intéressé à ce qu'il s'était fait à la jambe", confie-t-elle au micro de RTL.

À Limay (Yvelines), Jawad, âgé de 2 ans, s'est échappé par la sortie de secours de la crèche pendant 45 minutes. Sa maman a imaginé le pire. "Il avait un petit jean, des chaussons et un body uniquement. Ça veut qu'il était en body alors qu'on était au mois de décembre. Les adolescents qui lui ont porté secours, quand ils ont vu Jawad en train de courir sur la route, sont sortis à toute vitesse pour le récupérer", raconte-t-elle.

En sous-effectif, le personnel est souvent dépassé, incapable de surveiller tous les enfants. "Quand on a des absences de personnel, on a passé des journées à deux pour gérer 14 enfants entre 2 et 3 ans", indique Lisa, auxiliaire de puériculture dans une crèche toulousaine. "Quand il s'agit d'être patient, disponible, à un moment donné, on n'y arrive plus", ajoute-t-elle. Les jeunes qui arrivent avec un CAP n'ont aucune expérience, se désole une directrice de crèche qui demande de meilleures formations.

