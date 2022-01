Coronavirus : de plus en plus de parents donnent de fausses attestations à l'école

Le nouveau protocole sanitaire simplifié entre en vigueur ce vendredi. Désormais, trois autotests suffiront pour les enfants d'une classe dans laquelle un cas de Covid aura été détecté. Ces trois autotests doivent s'accompagner d'une attestation sur l'honneur, et c'est bien là le problème. Certains parents n'hésitent pas à remplir de fausses attestations. Dans certaines écoles, cette situation est même devenue courante.

"Le fait qu'on ait dû attendre le test plus d'une heure, j'ai rempli l'attestation avant d'avoir le résultat du test", admet Audrey. Une situation courante dans les écoles nous explique Anne, institutrice en CE2. "Tous les enfants nous le disent, même en maternelle. Les familles nous disent 'si si on a fait le test, on vous envoie l'attestation par mail', et les enfants nous disent 'ah mais non, j'ai pas fait le test madame'", explique-t-elle. "On fait mentir les enfants et ils n'aiment pas ça".

Une situation intolérable pour ceux qui respectent le protocole et font tous les tests. "Je suis outré, c'est totalement irresponsable, quel exemple on donne aux enfants. Les parents sont responsables", dit Joseph, père d'une fille de 6 ans. Les sanctions pour fausses attestations sur l'honneur vont jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende.