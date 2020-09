Couple : Vivre avec le fantôme de son ex

publié le 02/09/2020 à 01:49

Anthony est resté en couple pendant 15 ans avec son ex-compagnon. Il y a 4 ans, il a appris, juste après leur rupture, que son ex le trompait depuis le début de leur relation. Le monde s'est effondré autour d'Anthony. Depuis 2 ans, il est en couple avec un nouveau copain et est très heureux. Mais il ressent toujours de la colère à cause de la trahison de son ex.

Marie se fait des soucis pour sa fille de 40 ans. Mariée depuis 10 ans, il semblerait qu'elle subit des violences psychologiques de la part de sa belle-mère puis de son mari. Comment Marie peut-elle aider sa fille, qui n'habite plus dans la même région qu'elle ?

Franck est avec un homme depuis 2 ans. Ils sont en train de rompre car ils ne se sont pas vus de l'été et ont eu des relations avec d'autres hommes pendant ce temps-là. Hier soir, ils se sont vus par surprise car le compagnon de Franck a créé un faux profil sur un site de rencontre. Franck ne sait plus quoi faire.

La fille de Laurent vient de rentrer en 6e. Laurent trouve que cette rentrée est particulièrement difficile pour les enfants, avec les masques et les infos de plus en plus anxiogènes.

Michèle est famille d'accueil pour chatons dans une association. Elle a un chaton qui ne peut pas vivre en appartement mais qui est promis à une famille habitant au 6e étage d'un immeuble. Michèle veut faire empêcher l'adoption.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook