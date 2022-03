Couple : pourquoi aimer nous rend fragile ?

Depuis de nombreuses années, Anne est en proie à d'importantes crises d'angoisse. Elles peuvent durer plusieurs jours. Ce qui est très éprouvant. Elle aimerait pouvoir les calmer plus facilement.

Didier est en couple depuis plus d'un an avec sa compagne. Elle vient de rompre pour la quatrième fois. Didier est désespéré et souhaiterait qu'elle revienne. Mais pour cela, elle aimerait qu'il prenne confiance en lui pour être moins en demande.

Asma a connu quatre hommes dans sa vie. Et tous ont été décevants. Elle souhaiterait retrouver un homme pour partager sa vie. Mais aucun ne trouve grâce à ses yeux. Et si un homme lui plait, il n'est pas enclin à vivre une histoire avec Asma.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

- Parents immatures et enfants-adultes de Gisèle Harrus-Révidi aux éditions Payot

- Vaincre la dépendance affective: Pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tenenbaum chez Albin Michel.

