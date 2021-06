La jalousie, un poison pour le couple

publié le 02/06/2021 à 01:14

Rémi est avec sa femme depuis 11 ans. Depuis un an, elle a changé de travail et évolue dans un milieu très masculin. A partir de ce moment, Rémi est devenu très jaloux. Sa femme ne supporte plus son comportement et ils ont décidé de faire une pause. Rémi souhaiterait des conseils pour améliorer la situation.

Viviane a eu un cancer du sein en 2013. Alors qu'elle avait de bonnes relations avec ses enfants, elle a constaté que son fils et sa fille se sont éloignés durant sa maladie. Viviane le regrette et ne comprend pas cette différence de comportement.

Gabrielle a une amie victime de violences conjugales. Elle a déjà fait beaucoup pour l'aider mais elle voit que les démarches n'aboutissent pas. Gabrielle se demande ce qu'elle pourrait faire de plus pour aider son amie.

Le mari de Marie-Noëlle a fait un AVC et est devenu handicapé. Une période très difficile à assumer seule pour Marie-Noëlle qui pensait trouver du soutien auprès de sa sœur. Mais elle a constaté qu'elle ne pouvait pas compter sur elle.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

