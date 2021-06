Couple : peut-on aimer plusieurs personnes à la fois ?

Une histoire d'amour peut parfois être déstabilisée par une troisième personne. Qu'elle soit purement fantasmée, adultérine ou assumée, cette derniere bouleverse forcément les codes sociétaux. Alors, peut-on vraiment aimer plusieurs personnes à la fois ?

Isabelle, auditrice RTL, souhaitait témoigner. Elle partait "du principe qu'on aime une personne, qu'on vit une histoire, et que si on n'a plus de sentiments, l'histoire se termine, et on passe à autre chose, l'une après l'autre". Son mon mari pense la même chose.

Pourtant, depuis plus d'un an, Isabelle a rencontré un autre homme. "Je l'ai rencontré un peu par hasard, mais j'ai tout de suite eu le coup de foudre en le voyant, mais je n'ai aucune intention de quitter mon mari, explique-t-elle. Mes sentiments sont les mêmes, pour l'un comme pour l'autre".

Une situation perturbante

Un sentiment s'installe alors. Celui de pouvoir porter de l'amour à l'un et l'autre, malgré l'histoire différente. "C'est le même amour et c'est très perturbant", confie Isabelle. Et si aujourd'hui, elle souligne qu'elle ne pourrait pas faire sans son mari, elle admet aussi ne pas envisager de vivre sans cette autre personne.

Pour Cécilia Commo, psychanalyste, "les deux histoires fonctionnent sur des modes différents. L'un est ancrée depuis longtemps tandis que l'autre se vit sous le coup de l'interdit, puisque son mari n'est pas au courant". "Ils n'ont pas la même place, mais pour autant, on se rend compte que notre façon d'aimer peut être la même", complète de son côté la journaliste Marie-Claude Tréglia. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Cécilia Commo, psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple.



- Marie-Claude Treglia, journaliste.