Couple : Nory et JSK, être parents d'une famille recomposée

"C'est pas commun de voir une famille recomposée à 26 ans !" Quand JSK a rencontré Nory, elle lui a tout de suite dit qu'elle était mère divorcée de deux enfants, mais ça n'a pas arrêté le chanteur de R'n'B. "Tu m'as dit que tu avais deux enfants, raconte-t-il en s'adressant à sa partenaire. Ça ne m'a pas empêché de te regarder toute la soirée. Ça ne m'a pas empêché de t'embrasser."

Nory a aussi insisté : elle voulait être la seule et l'unique, pas question d'être "volage" avec elle. Est-ce une bonne chose de définir son mode de relation à ce stade ? "Au début, il y a cette phase de séduction dans laquelle on n'a pas envie de faire intervenir des choses un peu concrètes de ce type là, estime le sexologue Gilbert Bou Jaoudé. Et c'est vrai qu'on peut casser un tout petit peu cette phase de séduction. Par contre, je pense qu'il ne faut pas traîner pour le dire non plus."

Je ne supporterai pas qu'il consacre du temps et de son cœur à quelqu'un d'autre Nory, en couple avec JSK

Aujourd'hui, le couple vit avec les enfants de Nory. Il s'aime et se désire comme au premier jour. "Le désir même quand ça ne va pas, même quand on s'embrouille, qu'on n'est pas content... il est toujours là !" explique Nory dans ce cinquième épisode des Couples au lit.

Et pas question de désirer quelqu'un d'autre : "Je ne supporterai pas qu'il consacre du temps et de son cœur à quelqu'un d'autre. Et son corps aussi", insiste Nory. JSK avoue aussi qu'il est souvent jaloux. "Parfois, je vais péter un câble et je vais avoir des montées de jalousie pour rien du tout ! Mais c'est parce que je suis amoureux, tout simplement."

Nory et JSK ne sont pas contre le mariage. "Elle m'a donné ma place, elle a réussi à me consacrer du temps", commence JSK... avant d'entamer un de ses refrains. "La bague est commandée !"

Abonnez-vous à ce podcast Apple podcasts

Google podcasts

>>> Que font les couples au lit ? Comment vivent-ils leurs désirs ? La sexualité est-elle pour eux un sujet tabou ? Dans Les Couples au lit, un podcast adapté d'un documentaire Téva, six couples se confient sur leur intimité, leur relation et leur sexualité. Une prise de parole décomplexée et commentée par des experts et expertes, qui permet de lever le voile sur les nouvelles formes de relations amoureuses et les idées reçues en matière de sexualité.