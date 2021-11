Couple, sexualité : pourquoi Lydia et Maxence ont décidé de vivre séparés

Pour vivre mieux son couple, faut-il vivre séparés ? Lydia et Maxence en sont persuadés. Depuis leur rencontre, ils n'ont jamais habité ensemble et ne comptent pas s'y mettre. Pour eux, il s'agit d'éviter la routine et de garder la magie de leur amour.

Lydia est mère de deux enfants. Divorcée, elle garde un souvenir amer de la vie à deux sous le même toit. "Finalement, la vie de couple H24 n'est pas faite pour moi", explique-t-elle dans l'épisode 4 du podcast Les Couples au lit. Un constat qui sied tout à fait à Maxence : "On se voit quand elle n'a pas ses enfants et ça me va très bien."



"Je pense vraiment qu'il ne faut pas vivre ensemble parce que quand on vit ensemble, on prend déjà les soucis de l'autre, les soucis de sa famille", poursuit-il. "On a trouvé un bon compromis", résume Lydia. "On se voit déjà du vendredi au dimanche et puis dans la semaine, quand j'ai des jours de repos, je vais le voir."

On est chacun chez soi, chacun fait comme il en a envie Lydia, en couple avec Maxence

Une organisation qui évite de se poser la question de la répartition des tâches ménagères et qui réduit le poids de la charge mentale. Maxence fait ses propres lessives, Lydia sait monter un meuble, tous deux vivent comme ils l'entendent et à leur rythme. "On est chacun chez soi, chacun fait comme il en a envie", insiste Lydia.

Il s'agit là d'un modèle non-traditionnel qui a ses côtés positifs selon le sexologue Gilbert Bou Jaoudé. "On voit que les couples qui vivent de façon non traditionnelle en général, ont moins de conflits", explique-t-il. "Quand on est bien, quand on est dans un couple qui correspond à ce qu'on est, ça nous demande un peu moins d'énergie mentale."

Je n'aimerais pas la partager Maxence, en couple avec Lydia

Et cela a aussi un impact sur la sexualité : Lydia et Maxence sont plus détendus, entretiennent la flamme sans effort. Et c'est important. "Un couple qui n'a plus de sexualité pour moi, ce n'est pas un couple qui va durer dans le temps parce qu'on a besoin de se sentir désiré par son partenaire, de se sentir belle", décrit Lydia.

Attention : ce n'est pas parce qu'ils ne vivent pas ensemble que Lydia et Maxence ne sont pas exclusifs. "Je n'aimerais pas la partager", affirme Maxence. Lydia acquiesce : elle n'est pas jalouse, mais puisqu'ils ne vivent pas ensemble, elle doit d'autant plus faire confiance à Maxence... et sa fidélité !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

Google Podcast

>>> Que font les couples au lit ? Comment vivent-ils leurs désirs ? La sexualité est-elle pour eux un sujet tabou ? Dans Les Couples au lit, un podcast adapté d'un documentaire Téva, six couples se confient sur leur intimité, leur relation et leur sexualité. Une prise de parole décomplexée et commentée par des experts et expertes, qui permet de lever le voile sur les nouvelles formes de relations amoureuses et les idées reçues en matière de sexualité.