Sexe : comment Karla et Marion ont trouvé un équilibre entre leurs niveaux différents de libidos

"Je ne suis pas du tout quelqu'un de exclusif sexuellement, mais en amour, je suis exclusif." Karla l'admet : elle aime multiplier les expériences sexuelles. Mais depuis qu'elle est en couple avec Marion, elle a cessé de papillonner. "J'avoue que ça me ferait chier que t'ailles voir ailleurs, je remettrais notre couple en question", répond Marion.

Toutes deux se sont rencontrées au roller-derby, un sport d'équipe qui se pratique en rollers. Marion ne l'a appris que plus tard, mais Karla était déjà en couple à cette époque. "Elle n'a pas réussi à se détacher tout de suite quand il fallait et du coup, ça m'a énormément blessée", raconte-t-elle dans le troisième épisode des Couples au lit.

"J'aime bien être en couple et avoir ce côté cocon, explique Karla. Mais en même temps, j'adore aller voir tout ce que je peux aller voir." Et cela a pu poser problème au début de leur relation. "Je sais que je suis assez demandeuse, à l'époque, j'avais du mal à accepter un non", poursuit Karla. Elle se questionnait beaucoup : Marion désirait-elle quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle n'aimait pas faire l'amour avec elle ? Les deux amoureuses ont du discuter pour trouver un équilibre.

On n'a pas les mêmes attentes Marion

"On n'a pas les mêmes attentes", résume Marion aujourd'hui. "Je pense qu'il y a des choses que t'aimerais expérimenter que moi je n'oserais jamais", dit-elle à l'attention de Karla. Parmi celles-ci : un plan à trois ou la sodomie. "Je ne veux pas mourir sans savoir !" s'exclame Karla.

Pour autant, cette dernière insiste : il est hors de question d'être infidèle. Et ce la commence au sexe oral. "Sucer s'est trompé, estime-t-elle. C'est comme faire un cunni c'est tromper." Mais tout le monde n'a pas les mêmes règles.

"Vous avez beaucoup de personnes pour qui l'infidélité commence bien avant, explique le sexologue Gilbert Bou Jaoudé. Ne serait ce que le fait de d'être intéressé par quelqu'un." D'autres couples, comme Séréna et Florian qui sont en couple libre, ont une barrière moins stricte : ils s'autorisent à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

Google Podcast

>>> Que font les couples au lit ? Comment vivent-ils leurs désirs ? La sexualité est-elle pour eux un sujet tabou ? Dans Les Couples au lit, un podcast adapté d'un documentaire Téva, six couples se confient sur leur intimité, leur relation et leur sexualité. Une prise de parole décomplexée et commentée par des experts et expertes, qui permet de lever le voile sur les nouvelles formes de relations amoureuses et les idées reçues en matière de sexualité.