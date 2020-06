Couple : les enfants peuvent-ils le mettre en péril ?

publié le 29/06/2020 à 05:55

Entre les soins, les repas, les loisirs, les devoirs, les rendez-vous chez le pédiatre et les nuits courtes qui rythment les semaine, l'éducation des enfants est particulièrement chronophage. L'implication dans le rôle de parent est parfois prioritaire et le couple peut naturellement passer au second plan. Jusqu'à quel point ? Le confinement n'a d'ailleurs pas été simple à vivre pour les parents, qui devaient s'occuper de leurs têtes blondes 7 jours sur 7, 24h sur 24... Les enfants peuvent-ils mettre le couple en péril ? Comment préserver la relation amoureuse quand on est une famille?

Invité.e.s

- Cécilia Commo, sexologue et thérapeute de couple.



- Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psycho-praticien d'inspiration Jungienne, spécialiste de l'enfant intérieur, de la famille et du couple. Auteur de J'arrête d'être mal dans mon couple (Editions Eyrolles).