publié le 25/06/2020 à 05:55

L'honnêteté est certainement une valeur qui fait l'unanimité, voire une de celles qui sous-tend toutes les autres. Cependant, dans un monde qui fait de plus en plus la part belle à la superficialité, aux apparences et même aux petites combines pour atteindre ses objectifs, quelle place lui accorder encore ? Surtout, l'honnêteté paie-t-elle toujours aujourd'hui ou bien peut-elle être perçue comme une forme de vulnérabilité ? "On est fait pour s'entendre" lance avec vous des pistes de réflexions entre 14h30 et 15h30 !



Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Emilie Devienne, coach « accrédité » et auteure de Savourons le silence (Editions Eyrolles)

- Liliane Roudière, journaliste et auteure de Les gens honnêtes ont-ils un avenir ? (Editions First)