Faut-il fermer les yeux sur ce que vivent nos ados ?

Que d'expériences nouvelles pendant l'adolescence ! Mais la découverte de la vie appelle aussi le frôlement de ses dangers et goût du risque... Et tout à coup, les parents sont bien moins rassurés ! Difficile alors de ne pas tenter de contrôler, de surveiller, de s'assurer que tout va bien dans la vie de son adolescent, ce qui ne manque généralement pas de les agacer. Faut-il donc fermer les yeux sur ce que vivent nos ados ? "On est fait pour s'entendre" recueille vos avis sur le sujet !



- Pr. Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

- Alain Braconnier, psychiatre et psychologue. Auteur de La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser ? (Odile Jacob)