publié le 26/06/2020 à 05:55

Les problèmes liés à la sexualité sont toujours délicats à aborder. Ils touchent à ce que nous avons de plus personnel et font encore partie malheureusement des tabous de nos sociétés. La honte ou la gêne empêchent alors de dialoguer sur ses soucis. Pire, en les sacralisant autant, on en arrive parfois à les rendre d'autant plus présents ! "On est fait pour s'entendre" vous propose de rompre ce cycle et de vous demander avec vous nous : peut-on rire de nos soucis sexo ?



Invité.e.s

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Auteur de L'orgasme thérapeutique (Editions Grancher)

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Sophie Fontanel, romancière, auteure de Les fables de la Fontanel (Editions Robert Laffont)