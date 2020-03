Couple : le break est-il une solution quand ça va mal ?

publié le 13/03/2020 à 05:55

Les couples sont parfois traversés par des tempêtes orageuses ou des érosions silencieuses qui les abîment et les éloignent malgré les sentiments et le chemin parcouru ensemble. Après la pluie vient le beau temps, dit le proverbe... Quand on se retrouve au bord de la rupture et que l'on traverse ces périodes difficiles, comment permettre au beau temps de revenir ? Faire une pause est-il une solution quand ça va mal ? Le break donne-t-il l’occasion de mieux se retrouver ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Fabienne Kraemer, psychanalyste et auteure de Solo no solo (Editions PUF)



- Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé

